En el inicio de los 16avos de final del Federal A, Cipolletti perdió 1-0 frente a Kimberley en Mar del Plata. El equipo dirigido por Daniel Cravero volvió a sufrir una expulsión determinante y sigue sin encontrar la victoria, aunque la serie quedó abierta gracias a la ventaja deportiva que ostenta de cara al partido de vuelta en La Visera.

Un comienzo adverso en La Feliz

El encuentro se complicó desde el arranque para los rionegrinos. A los tres minutos, un error en la salida le permitió a Santiago Castillo capturar un mal pase de Jeremías Langa y rematar con potencia desde afuera del área para vencer al arquero Crespo.

El golpe temprano condicionó a Cipo, que tuvo problemas para hilvanar juego y quedó expuesto ante un rival que, sin brillar, estuvo más cerca de ampliar la ventaja que de sufrir el empate.

Antes del descanso, Kimberley estuvo a punto de marcar el segundo: un zurdazo de Leonardo Verón dio en el palo y, enseguida, Crespo respondió con una gran atajada ante un disparo de Rodrigo Ríos. La única chance clara de los albinegros fue un tiro libre de Mellado que salió cerca del palo derecho.

La expulsión que cambió el partido

Al inicio del segundo tiempo, Cravero apostó a un cambio ofensivo con el ingreso de Matías Páez. Pero la ilusión duró apenas unos segundos: en una contra, Manuel Mellado bajó a Ríos cuando se iba solo frente al arquero y el árbitro Etem lo expulsó de manera directa.

Con un jugador menos, el DT debió reorganizar al equipo y resignar ataque. Sin embargo, la respuesta fue positiva: Cipolletti se mostró más sólido defensivamente y hasta generó peligro en el arco rival.

El ingresado Federico Acevedo tuvo una ocasión clara que fue despejada en la línea, y el propio equipo rionegrino terminó el partido buscando la igualdad con un tiro libre que casi conecta Andrés Almirón.