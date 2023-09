Chiquito Romero reveló lo que más le molesta en su regreso al país: ¿solución imposible?

Sergio Romero regresó al país para ponerse la camiseta de Boca y adueñarse del arco después de una fuerte lesión apenas llegó al club y de no contar con tantos minutos en los equipos donde jugaba previamente.

Su día a día en Argentina resulta ser complicado en cierto aspecto y después de brindar una entrevista reveló detalles exclusivos de su “nueva vida” vistiendo los colores del combinado de la Ribera.

“Chiquito” habló con La Nación y dio su punto de vista de cómo vive actualmente. “Sabíamos que todo el resto iba a ser complicado. Porque acá no tenemos nada, pero nada, de lo que es habitual y cotidiano en Europa", dijo el arquero comparando los distintos sitios.

"No nos respetamos entre nosotros, conducir acá es caótico, y no me refiero a la cantidad de autos, sino a la conducta, al respeto por las normas. No estamos acostumbrados, ni siquiera a respetar que en una rotonda, la prioridad la tiene el que viene circulando por la rotonda. Allá, en Inglaterra, seguro terminás chocando porque nadie se espera que hagas lo que no corresponde. Y si te equivocás en una salida, seguís hasta la próxima. Y por todas las faltas, además del rechazo social porque la gente condena los malos comportamientos, tendrás una multa”, completó.

Otro de los temas abordados por ‘Chiquito’ apuntó a la parte económica y la actual crisis que vive Argentina desde hace varios meses. “Del dólar y devaluaciones no entiendo mucho, pero por supuesto que sé que lo que vas a comprar un día, al día siguiente ya no te alcanza con la misma plata. Me sucedió el otro día: le di plata a mi hija mayor para que comprara cuatro cosas en el supermercado y volvió con dos. ¿Qué pasó? “No me alcanzó”, me dijo”.

Por último, tampoco se guardó nada al referirse a los cortes de calle de los piqueteros y organizaciones sociales: "me desespera porque no te permiten ir a trabajar… Son cosas difíciles porque le estás sacando la posibilidad al otro de que sí haga lo que necesita hacer, que es cumplir con sus obligaciones. Esto no ocurre en Europa, claro. Quizás en Italia, ahora, empezaron a verse algunos movimientos, pero están programados, te avisan: el miércoles, de 15 a 17, en tal y tal lugar. Te lo anuncian con antelación para que vos evites circular por ahí. Acá te cortan mil quinientos lugares diferentes y no tenés por dónde ir”, lamentó el arquero de Boca.