CONMOCIÓN
Chipi Barijho se descompensó durante un partido de Boca y fue trasladado de urgencia al hospital
El exdelantero y actual técnico de la séptima división sintió un fuerte dolor en el pecho este miércoles por la tarde cuando presenciaba un encuentro del xeneize en reserva.
Antonio "Chipi" Barijho, exdelantero de Boca Juniors y director técnico de la séptima división del club, se descompensó mientras presenciaba el partido de la Reserva contra Newell's Old Boys en el predio de Ezeiza.
El incidente ocurrió este miércoles 24 de septiembre, generando conmoción en el mundo Boca y preocupación por su estado de salud.
Barijho sintió un fuerte dolor en el pecho durante el encuentro, por lo que la ambulancia actuó rápidamente y lo trasladó de urgencia a un sanatorio para su atención médica.
NOTA EN DESARROLLO
