(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) En una noche que empezó como cualquier otra para el exfutbolista colombiano Mauricio “Chicho” Serna, un incidente inesperado alteró su tranquilidad en una pintoresca localidad neuquina.

El exjugador, conocido por su paso en equipos como Boca Juniors y la selección colombiana, fue víctima de un robo cuando delincuentes forzaron la ventanilla de su vehículo y sustrajeron sus pertenencias, mientras él cenaba en un restaurante del centro de Villa La Angostura.

El pasado miércoles por la noche, Serna llegó al centro de la localidad para compartir una cena en un restaurante. Minutos más tarde, cuando salió del local para reacomodar su vehículo, se percató de que la ventanilla estaba forzada y que su bolso había desaparecido.