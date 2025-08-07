FIN DE CICLO
Chicho Serna rompió el silencio y reveló por qué motivo renunció a Boca: "Me tocó a mí"
Al borde de las lágrimas, el exfutbolista se expresó públicamente tras conocerse su salida del Consejo de Fútbol.
(Por Pasta de Campeón-ADNSUR) Este miércoles por la tarde, Mauricio “Chicho” Serna se despidió públicamente y con gran emoción luego de que Boca Juniors, por decisión de Juan Román Riquelme, anunciara oficialmente la disolución del Consejo de Fútbol para dar inicio a una nueva etapa en el club.
Serna, exintegrante de la parte deportiva del equipo, ofreció un extenso y sentido discurso en la sala de prensa del predio de Boca, reflejando el profundo amor que siente por la institución y explicando las razones de su salida.
Al borde de las lágrimas, el colombiano reveló los motivos de su salida y aseguró que fue de una de las decisiones más difíciles de su vida. TERMINA DE LEER LA NOTA HACIENDO CLICK ACÁ
ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
FÚTBOL
Polémica en Boca: se filtró la inédita propuesta que Riquelme le hará a Cascini y Chicho Serna
El presidente xeneize decidió ponerle fin al Consejo de Fútbol y habría tomado una impensada medida con dos ídolos.
No disponible sin conexión
BOMBAZO
Bombazo: Riquelme disolvió el Consejo de Fútbol de Boca y echó a "Chicho" Serna y a Cascini
Este miércoles se confirmó la medida que tomó el presidente xeneize con los máximos referentes del fútbol.
No disponible sin conexión
FÚTBOL
Bombazo en Boca: el contundente cambio que hará Riquelme por primera vez con el Consejo de Fútbol
El presidente xeneize, principalmente responsable de la crisis deportiva del club, habría tomado una drástica decisión con su círculo más cercano.
No disponible sin conexión