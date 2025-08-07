(Por Pasta de Campeón-ADNSUR) Este miércoles por la tarde, Mauricio “Chicho” Serna se despidió públicamente y con gran emoción luego de que Boca Juniors, por decisión de Juan Román Riquelme, anunciara oficialmente la disolución del Consejo de Fútbol para dar inicio a una nueva etapa en el club.

Serna, exintegrante de la parte deportiva del equipo, ofreció un extenso y sentido discurso en la sala de prensa del predio de Boca, reflejando el profundo amor que siente por la institución y explicando las razones de su salida.

Al borde de las lágrimas, el colombiano reveló los motivos de su salida y aseguró que fue de una de las decisiones más difíciles de su vida.