(Pasta de Campeón - ADNSUR) - Calafate por ser campeón del Preparación Austral y Chenque por haber finalizado último en el Regional, se medirán esta tarde en cancha del “Celeste” para definir quién será el equipo de la Unión de Rugby Austral que juegue el triangular de ascenso, que da una plaza a la unión para el TRPC 2023.

Los dos equipos restantes saldrán de Zona Norte (URAV/URLS) y Zona Sur (USR/URTF). El mismo se jugará en Comodoro Rivadavia el 20 de noviembre.

Más allá del duelo en sí, será una buena medida también para ambos planteles de cara a lo que será el comienzo del Torneo Austral el próximo 3 de septiembre. El partido comenzará a ñas 15.30 horas.

Reválida Clasificatoria a Triangular de Ascenso a TRPC 2023



Sábado 27 de Agosto de 2022

Cancha: El Trébol

Chenque RC vs Calafate RC

Primera División

Kick off: 15:30 hs.

Referee: Nicolás Guardia

AS 1: Julián Ciancio

AS 2: Tania Caipillán