TORNEO NACIONAL C20
Cepatacal derrotó a Las Galácticas y enfrentará a Regatas en la final
El conjunto comodorense avanzó a la definición del Nacional C20 al vencer 2-1 al equipo de Pico Truncado y quiere la copa en Puerto Deseado
El futsal femenino de Comodoro Rivadavia sigue haciendo historia. Cepatacal derrotó 2-1 a Galácticas de Pico Truncado en la semifinal del torneo Nacional C20 que se juega en Puerto Deseado y accedió a la final, que se jugará esta noche.
El conjunto de Provoste y Cárdenas se impuso en un duro partido de semifinales y buscará la gloria frente a Regatas, que dejó en el camino a Las Lobitas al ganarle 5-2.
El partido final irá esta noche a partir de las 20 horas, y el conjunto comodorense quiere volver con la copa.
En la categoría C17, la final la protagonizarán Las Lobitas y Municipalidad de Luján de Cuyo, que le ganaron en semis a Nuevo EFID y Deportivo Desire, respectivamente.
ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
indignación
Repudio: despidieron al empleado que filtró la foto de Maradona muerto
Se trata de Diego Molina, quien se desempeñaba como jefe de Sepelios "Pinier" ubicado en La Paternal. Tras viralizarse su imagen junto al cuerpo de Diego Maradona, la funeraria anunció el despido de su empleado, quien además es duramente repudiado en las redes sociales.
No disponible sin conexión
CONTUNDENTE
Mariano Closs habló de Milei en ESPN y dejó a todos en shock: "Nos va a llevar..."
El conductor hizo una reflexión en medio de su programa y generó sorpresa, viralizándose rápidamente en las redes sociales.
No disponible sin conexión
FIN DEL MISTERIO
Morena Beltrán cometió un insólito error y le confesó al Pollo Vignolo de qué club es hincha
En pleno programa de ESPN, la joven periodista sacó un detalle íntimo y sorprendió a todos.
No disponible sin conexión