El futsal femenino de Comodoro Rivadavia sigue haciendo historia. Cepatacal derrotó 2-1 a Galácticas de Pico Truncado en la semifinal del torneo Nacional C20 que se juega en Puerto Deseado y accedió a la final, que se jugará esta noche.

El conjunto de Provoste y Cárdenas se impuso en un duro partido de semifinales y buscará la gloria frente a Regatas, que dejó en el camino a Las Lobitas al ganarle 5-2.

El partido final irá esta noche a partir de las 20 horas, y el conjunto comodorense quiere volver con la copa.

En la categoría C17, la final la protagonizarán Las Lobitas y Municipalidad de Luján de Cuyo, que le ganaron en semis a Nuevo EFID y Deportivo Desire, respectivamente.