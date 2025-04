El delantero uruguayo Edinson Cavani habló en Radio Contintental y no se guardó nada. A corazón abierto, el goleador de 38 años llegó al mundo Boca en el 2023 y un año y medio después quiere ganar su primer título con el club en el Apertura y mantiene la ilusión intacta de jugar el Mundial de Clubes.

El experimentado jugador analizó el presente del plantel de Fernando Gago en una extensa charla y aseguró que el equipo va encontrando su forma a pesar del recambio constante: “Este es un club grande y siempre hay recambio porque hay figuras que se venden o se tienen que ir por diferentes motivos. No es fácil encontrar la regularidad”.

El jugar de visitante también merece su opinión y al respecto aseguro: “Ya hace unos cuantos partidos, más allá del tropezón con Newell’s, el equipo va logrando de a poquito ser más sólido afuera. Lo más importante es que encontremos cada vez más esa identidad como equipo y club”.

Repudio: despidieron al empleado que filtró la foto de Maradona muerto

El uruguayo también habló de la construcción de este Boca bajo Gago, es contundente: “Siento que este Boca tiene identidad y la va generando. No es en cuestión de un mes o cinco partidos, sino de un camino que se va creando”. Y fue más allá al hablar sobre el rol de Gago, y fue tajante: “Si algún día me entero que un compañero intenta voltear a un entrenador, primero me voltean a mí. Yo tener un compañero así no quiero. Seré el primero en plantarme a hablar”.