(Por Pasta de Campeón-ADNSUR) El presente de Edinson Cavani en Boca sigue siendo una historia marcada por la frustración. El delantero uruguayo volvió a quedar descartado para el encuentro ante Barracas Central, correspondiente al partido postergado de la fecha 12 del Grupo A, que se disputará este lunes a las 16 en el estadio Claudio Tapia.

Según informó el parte médico oficial, el atacante presenta una inflamación en la bursa del psoas derecho, lo que retrasará su regreso a los entrenamientos y, por consiguiente, su disponibilidad para el cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda.

El árbitro que dirigió la final de Deportivo Madryn sería el candidato para el superclásico Boca-River

Esta nueva complicación se suma a una seguidilla de problemas físicos que vienen aquejando al goleador desde hace más de un mes. Cavani había sufrido una lesión en la misma zona durante el partido ante Rosario Central, lo que lo mantuvo marginado varias semanas.

Tras una recuperación parcial, el uruguayo fue convocado y ocupó un lugar en el banco en la goleada frente a Newell’s, el pasado 5 de octubre, pero los dolores reaparecieron y obligaron a frenar nuevamente su evolución.

En los días previos al duelo ante Belgrano de Córdoba, y en medio del impacto por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, el delantero fue exigido en una práctica y no respondió de la mejor manera, por lo que continuó trabajando de manera diferenciada.

El comodorense Ian Subiabre coronó un subcampeonato mundial con un regalo muy especial

Ahora, una nueva recaída física lo deja otra vez fuera de los planes del entrenador, en un contexto en el que el exjugador de PSG, Napoli y Manchester United no logra encontrar regularidad ni continuidad desde su llegada al club.

A los 38 años, Cavani atraviesa uno de los momentos más duros de su carrera: su compromiso profesional es incuestionable, pero su cuerpo parece no acompañar. Boca lo necesita, pero el uruguayo sigue atrapado en un laberinto de lesiones del que, por ahora, no puede salir.