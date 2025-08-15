(Por Pasta de Campeón-ADNSUR) La disolución del Consejo de Fútbol de Boca Juniors la semana pasada sacudió profundamente al club y a sus hinchas. La medida, tomada por el presidente Juan Román Riquelme, dejó a Marcelo “Chelo” Delgado como único miembro en el área, mientras que Raúl Cascini y Mauricio Serna fueron apartados.

Esta decisión no solo marcó un cambio institucional, sino que también sembró incertidumbre y dejó muchas preguntas sin responder. Luego de una semana de silencio, Raúl Cascini rompió el silencio y habló públicamente frente a la prensa este jueves por la tarde, dejando en claro algunos puntos y reafirmando su postura con dureza.

Parte de la tensión surge a partir de la publicación que había realizado, un día antes del descargo de Cascini, el periodista Pablo Carrozza. Este difundió en su canal de YouTube un extenso informe de aproximadamente 25 minutos, donde explicaba que Cascini estaría preparando un juicio millonario contra Boca Juniors tras su despido.