El entrenador de fútbol Caruso Lombardi anunció este jueves que tiene coronavirus, y a pocas horas de su hisopado positivo debió ser internado por una neumonía bilateral.

A través de sus redes sociales el DT dio a conocer la noticia sobre su internación, algunos días después de que se conociera que se había contagiado del virus originado en Wuhan, China.

“Acá internado como a muchos que les toca (bicho de mierda). Felicito a Pipi Romagnoli por el resultado de ayer, se lo merece. Es un gran estratega, conoce, sabe de fútbol. Gente de San Lorenzo hay que darle la oportunidad, va a andar bárbaro y principalmente es una gran persona, se lo merece el ídolo”, dijo Caruso agregando un mensaje para el actual DT de San Lorenzo por su victoria en Copa Libertadores.

En base a los reportes del canal TN, donde Lombardi se desempeña como panelista, el diagnóstico que tiene el director técnico es una neumonía bilateral producto del Covid-19.

“El miércoles empecé con tos y el jueves me hice el hisopado que me dio positivo. A toda la familia le dio positivo, salvo al nene, caímos todos. Es un bicho que no lo esperábamos. La única persona que entró a casa fue mi cuñado que vino de Junín y no sabía que estaba contagiado. Cuando volvió nos llamó y nos dijo que era positivo”, contó el DT en su última participación vía Zoom.