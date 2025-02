El exentrenador Ricardo Caruso Lombardi habló esta mañana en el programa “Me invitó un amigo” por SetaTV sobre lo sucedido ayer en Viedma, donde Costa Brava le ganó a CAI 1-0 en un cotejo que fue suspendido por el árbitro Marcos Santos, de una actuación bochornosa.

En exclusiva, el día después del partido entre Costa Brava y CAI, donde el conjunto comodorense se vio perjudicado por la bochornosa actuación del árbitro Marcos Santos, el exentrenador volvió a dar una entrevista a SetaTV y disparó: “Muy descarado fue. Pusieron una persona para hacer daño. Le hacen creer a la gente que son de Chañar Ladeado, y son de Rosario. Los tienen para hacer este tipo de cosas. Pasó lamentablemente lo que dije, está todo podrido. Lo manejan el 1 y 2 de AFA y lo estropearon todo. Yo no acierto, es que es así”.

Sobre los juegos disputados el fin de semana, enumeró: “A Gimnasia de Chivilcoy le dieron un penal que no fue, a Posadas le echaron dos jugadores y le cobraron en contra, y Ben Hur, que tenía dudas, fue beneficiado. Todo el segundo tiempo cobraron a su favor. No soy mago, sé la mugre que maneja el fútbol argentino”, sentenció desde Buenos Aires.

Sobre lo acontecido ayer en Viedma, que fue transmitido por SetaTV, el exentrenador afirmó: “Vi todo para hablar con fundamento. La patada que le dan al 9 (Figueroa) es expulsión directa. Ahí te das cuenta que es vergonzoso, en la previa del gol de ellos hay falta a un jugador de CAI, y el penal no fue. Fue descarado, pero te das cuenta hasta dónde llegamos. Yo, si soy hincha de la CAI, no voy más a la cancha. Si esto no lo endereza la gente, los dirigentes no lo van a enderezar nunca porque ellos están en el mismo negocio”.

CARUSO LOMBARDI DESTROZÓ A COSTA BRAVA TRAS LA POLÉMICA FINAL

Sobre la responsabilidad de este bochornoso desenlace donde la CAI se vio perjudicada, Caruso Lombardi fue claro en sus palabras: “Esto lo maneja el que maneja el fútbol del interior, hay un solo responsable. No busquemos más y está digitado todo. Hay que quedar bien con el gobernador de La Pampa, y seguro que hay cosas atrás, pero no tenemos prueba. El gobernador de Posadas tenía que ascender, el de Chivilcoy lo mismo. Son cosas que son elementales, y atrás hay un montón de cosas”.

A su vez, arremetió sobre la terna que tuvo como responsable principal a Marcos Santos y ya acusó: “Los buscan a estos árbitros, no son pibes para jugar una final. Son muchachos que los tienen de relleno para hacer esto. Estos pibes están en otra liga, ni contrato de AFA tienen. Está digitalizado por una persona que se llama Gómez y es una falta de respeto a la gente, y la gente no tiene que ir más a la cancha cuando pasa esto”, subrayó.

Al ser consultado por Javier Treuque, Caruso Lombardi aseguró: “No va a hacer nada. Está en la cómoda, lo pusieron como vicepresidente sexto en la AFA, y es el mano derecha del que maneja el fútbol del interior, es el segundo de AFA. Acá ya se sabe todo lo que va a pasar, o ustedes piensan que soy adivino. Yo sé toda la mugre por dentro, y no lo tolero que jueguen con la calidad humana de la gente y que terminen llorando los jugadores y se vayan con la cabeza gacha”, explicó.

Y en el cierre de la entrevista, fue más allá y afirmó: “Le van a dar diez partidos a uno, quince al otro. El Consejo Federal da las fechas, y con eso muestran poder y si vos te retobas, te castigan y no jugás más. Los dirigentes de Comodoro ya sabían que iban al piso acá de antemano”, cerró el polémico DT.