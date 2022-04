(Pasta de Campeón) - El actual presidente de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia Antonio “Kelo “Carrizo finaliza su mando después de varios años al frente. Este jueves se conoció el aplazamiento de la fecha de la Asamblea para el 21 de mayo.

Al respecto y sobre los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión Carrizo mencionó, “ayer tuve una reunión con los dos candidatos, me dijeron sí, la hacemos el 7, y hoy en un email ya había dudas, entonces ante esas dudas tomó las decisiones como tienen que ser y no me voy a andar amargando, tengo una cuestión de salud a modificar. ¿Para qué nos vamos a estar complicando la vida?

“Son los dirigentes que tenemos, trate de hacer lo mejor posible para el bien de nuestra querida liga, para el bien del fútbol. Han quedado cosas, sí”, sentenció consultado por Visión Deportiva en radio Visión, sobre la decisión que sigue postergando el inicio de la competencia en la ciudad.

Una decisión adoptada respetando el estatuto, “Yo tengo que resolver cosas por día, porque el contador me dice ‘el lunes tengo los balances’, entonces lo podemos hacer el 7. Obviamente que hay que respetar el estatuto, pero estamos en Argentina, lo legal… pero son dos o tres días. Si me lo hubieran dicho ayer. Lo pregunté dos o tres veces, y hoy a la mañana me llega ese email, digo: ‘ya está llego a la liga y cambio”, expresó sobre su postura.

Sobre los candidatos en estas próximas elecciones, Carrizo se mostró imparcial, “no tengo preferidos. Si me pedís alguno te diría que el doctor Sanca. Ninguno de los dos me llamó. Ariel lo que dijo es yo estoy en el medio. Somos tres y ninguno de los dos estamos en ningún lado. Entonces de qué oficialismo hablamos”.

CARRIZO SE TERMINA UN CICLO COSECHANDO AMIGOS

Tras varios años al frente del Fútbol comodorense “Kelo” Carrizo considera que se terminó un ciclo, “es el momento justo para dejar que avancen los futuros que van a poder conducir esta bendita liga, esta casa del fútbol que tantas satisfacciones dio en la ciudad. Gracias a dios yo doy un paso al costado, he cometido errores porque es lógico. Por suerte me voy en tiempo y forma”, declaró en dialogó con Visión Deportiva por Radio Visión.

Además se mostró satisfecho por su gestión, “para mi es una satisfacción estar en esta bendita liga. Tenemos que estar orgullosos de que tenemos un árbitro nacional. No está designado seguido, pero no un problema de capacidad, sino de distancia económica y estamos hablando de una persona. Aprendí mucho en Nacional B con la CAI junto a Pedrito Vidal, con quien recorrimos kilómetros”, recordó.

“Me voy conforme. Primero coseche amigos. Yo vivo en techo de chapa, fui asambleísta de AFA, vote a Chiqui Tapia, vicepresidente de la Federación, fui premiado en los premios Alumni”, manifestó Carrizo despidiéndose de la presidencia.