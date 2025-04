Carlos Tevez volvió a dejar una frase que no pasó desapercibida. En una reciente entrevista, el actual DT de Independiente se refirió por primera vez con claridad a su deseo de tener un partido despedida... y en la cancha de Boca. Además, reconoció que planea un acercamiento con Juan Román Riquelme, con quien mantuvo diferencias públicas en los últimos años.

“Se tiene que dar. Hay que esperar el momento”, dijo Tevez en una entrevista, dejando claro que la idea ya está en marcha

El ex capitán azul y oro también contó que necesita hablar con Riquelme para poder usar La Bombonera. "Es algo que tengo en la cabeza, lo tenemos que hacer. Me tengo que juntar con Román y que me preste la cancha", expresó con determinación.