A pocos días del reinicio de la actividad oficial para Boca con el duelo por Copa Libertadores ante Libertad en Paraguay (el próximo jueves 17), Carlos Tevez se lanzó en todas las redes sociales después de un período prolongado de ausencia. A través de un video grabado con sus hijas Florencia y Kate, reabrió los canales de comunicación personal (Twitter e Instagram) y creó sus cuentas en Facebook y TikTok.

“Pará, pará. No entiendo, no sé cómo entrar. No, no, no. La verdad esto no es para mí. Pará que la llamo a Flor. ¡Flor! Vení, vení”, es el diálogo de Carlitos con celular en mano, intentando comprender cómo funciona la tecnología de sus redes. Su hija mayor aparecer para auxiliarlo de inmediato: “¿Qué pasó, pa?”.

El Apache le pide que le enseñe cómo publicar fotos e historias en su cuenta de Instagram pero después le consulta si en esa red se puede bailar, refiriéndose a TikTok. Eso da el pie para la aparición de su hija del medio, Kate, que le da un curso acelerado para postear contenido en la red social de moda. El único que faltó al video fue el menor, Lito Jr.

“¿Esta es para bailar? ¿Lo que hacés vos? ¿Y yo puedo bailar también? ¿Y la gente lo ve? Entonces que me sigan. Para toda la gente, que nos sigan en mis redes sociales, saludos para todos”, cierra el 10 de Boca. Tanto en Instagram como en TikTok y Twitter sus nombres de usuario son __carlitostevez (doble guión bajo, Carlitos Tevez). En Facebook será ubicado desde ahora como TevezCarlitosOficial.

De esta forma quedan obsoletas algunas cuentas fakes o las que utilizó anteriormente y contaban con cientos de miles de seguidores. La última publicación que había realizado en Instagram fue tras la conquista de la Superliga en la que fue figura del partido (y convirtió el gol del 1-0) ante Gimnasia y Esgrima La Plata en la Bombonera. Para la anterior había que remontarse a enero de 2019.

El capitán xeneize se había alejado de las redes por los constantes agravios y falsas noticias, según manifestó en más de una ocasión. Solamente su hermano Diego se encargó de transmitir novedades por medio de su cuenta de Twitter en la que, por ejemplo, confirmó el alta de su padre Segundo tras haber estado internado varias semanas por coronavirus.

Fuente: Infobae