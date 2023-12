Carlos Bilardo se sacó una foto con 3 campeones del mundo de 1986 y se viralizó la emocionante foto

Carlos Bilardo recibió la visita de tres de sus jugadores campeones en el Mundial de México de 1986 mientras permanece con perfil bajo en su casa, mirando fútbol y enfrentando su enfermedad.

Este jueves se conoció la viralización de una foto en donde el “Narigón” recibió a importantes personas que lo marcaron como DT en el campo de juego, pero también fuera del plano deportivo.

El doctor estuvo junto a Oscar Ruggeri, Ricardo Giusti y Jorge Burruchaga en su vivienda y el encuentro quedó plasmado en una emotiva foto que posteriormente publicó este último en su cuenta de Instagram.

“Lindo volver a verte, Carlos”, publicó el ex mediocampista en la misma red social que recibió miles de comentarios de usuarios que se emocionaron al verlos juntos.

El ex entrenador continúa con su tratamiento contra el síndrome de Hakim-Adams, enfermedad neurodegenerativa que le diagnosticaron poco antes de iniciar la pandemia de coronavirus del año 2020.

“Es una enfermedad que los médicos le dijeron que de esto no se va a morir. Se va a morir de otra cosa, pero de esto no. Lo único que no sigue es una charla, una conversación. Por ejemplo, vos le decís: ‘Che, Carlos, hace calor’. Y él te contesta que sí y la corta ahí. Nos reconoce a todos, eso es bueno, pero no tiene la charla de una conversación. Habla poco”, había afirmado tiempo atrás Jorge, su hermano.