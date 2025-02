Campeonato Internacional Indoor de Atletismo: Sturzenbaum obtuvo cuatro medallas y estableció récords argentinos

(Por Pasta de Campeón/ADNSUR)

Sturzenbaum, en la categoría 50, obtuvo medalla de plata en 60, 200 y 400 metros. Además, compitiendo en posta 4 x 200 metros, el equipo que integró con otro argentino obtuvo la medalla de oro.

En el atletismo indoor no había registros todavía de participaciones argentinas en esas pruebas, entonces valieron como marcas testigo las del atleta Sturzenbaum, como primeras marcas que son récords, figuran al día de hoy en el ranking mundial.

"Subir con la bandera argentina con esa sensación es totalmente indescriptible, y subir cuatro veces ni te cuento. Así que lograr mis primeras cuatro medallas, que esas cuatro medallas o esas cuatro participaciones me hayan dado cuatro récords argentinos en indoor", señaló el atleta comodorense en diálogo con Pasta de Campeón.

Esta fue la primera vez que se realizó este tipo de evento en Sudamérica, ya que no había una pista sintética bajo techo, y Comodoro Rivadavia fue representado por Sturzenbaum.

"La verdad que fueron unas sensaciones tremendas, no solamente en lo deportivo sino en todo, en todo lo que vivimos estos días fue único, se fue dando todo tan bien que hasta los resultados deportivos fueron buenos", expresó el deportista.

Sobre su experiencia en Bolivia, Sturzenbaum resaltó: "Es un país que no conoció, que uno por ahí tiene un pensamiento diferente de un país que es bellísimo, por donde lo mires es hermoso, y la calidad humana, la calidad de la gente, la simpatía, todo lo que se ha brindado con nosotros, la gente, todo lo que nos han dado, los regalos que he recibido, no tienen precio, no tienen nombre ".

En cuanto a sus próximos desafíos, el atleta comodorense tiene en agenda el torneo nacional de la Vendimia en marzo, el Grand Prix del Mercosur en Entre Ríos en mayo, el torneo nacional, el sudamericano en Chile a fin de año, y el próximo mundial que se llevará a cabo en Corea del Sur a mitad del 2026.