Camila Contreras: de las “Yaguaretes” al Regional con Calafate

(Por Pasta de Campeón / ADNSUR) Contreras sigue creciendo y ganando experiencia. Con edad de juvenil, fue convocada para participar junto al seleccionado nacional mayor , “Las Yaguaretes”, de una concentración que terminó con un amistoso ante Paraguay. Camila tuvo una gran actuación y devolución de parte del staff técnico, lo que le da esperanzas de poder ser parte del equipo para los juegos ODESUR, que se disputarán en Paraguay del 1 al 15 de Octubre.

Más allá de este objetivo cumplido, la rugbier de Calafate arribó a la ciudad el lunes por la noche y ya piensa en el Regional de Clubes que se jugará este fin de semana en Neuquén, donde las de Km. 3 clasificaron por finalizar primeras e invictas del Oficial de la URA.

Calafate representará a URA en el triangular por una plaza al TRPC 2023

Sobre su paso con el seleccionado mayor, contó: “fue una experiencia muy positiva y un desafío personal. Pertenezco a la categoría juvenil y que me llamen con las mayores era un desafío. Nunca había jugado con ellas, pero sí entrenado”.

“Siento que lo cumplí con creses las expectativas y me vine con muchas cosas aprendidas para mejorar y ser mejor el día de mañana. Estoy muy feliz”, agregó.

A su vez, recalcó sobre lo que la devolución que tuvo de parte del staff técnico de las “Yaguaretes” y una posible convocatoria a los ODESUR. “Las devoluciones que tuvimos las juveniles fueron buenas. No se notó la diferencia con las mayores. Hice lo que sabía hacer. Ellos esperan eso y me dijeron que cumplí. Con respecto a los ODESUR espero seguir mejorando para estar preparada por si me llaman. Sería una felicidad inmensa, pero si no se da seguiré trabajando para estar mejor”, admitió.

Contreras no tuvo tiempo para relajar luego de la convocatoria con el selectivo nacional mayor, porque este fin de semana se disputará el Regional de Clubes de mayores y juveniles, donde “Cala” se clasificó por ganar el oficial de la URA.

“Súper feliz con lo que logramos con el equipo. Ganar el local de invictas fue un logro grande y ahora buscaremos una plaza para ir al nacional. Es otro desafío llegar del torneo y seguir con otro. Llegué un poco golpeada. Ahora recuperándome para afrontar esto con las chicas. Vamos a buscar ganarlo e ir al nacional a Córdoba. Estoy segura que lo vamos a lograr”, enfatizó.

Por último, la rugbier remarcó: “voy a dar lo mejor de mí y dejar demostrado porque me llamaron del seleccionado. El objetivo será dejar lo más alto al club, mostrar lo que he aprendido a lo largo de los años y llevarme la alegría de ganar”.

El equipo que dirige Luciano Quiroga viajará este jueves a Neuquén, donde irá en busca de la chance de estar en la competencia que reunirá a los mejores del país.