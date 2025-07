FÚTBOL COMODORENSE Clásico comodorense empatado, el líder no pudo ganar y USMA da pelea: todos los resultados del domingo En la decimoquinta fecha del Torneo Apertura "A" del fútbol comodorense, Huracán y Newbery igualaron sin goles; la CAI no pudo ante Laprida en el Far West; USMA se prende arriba y hubo un partidazo con 8 goles en Saavedra.