El ex futbolista Adrián Iglesias está desaparecido hace 3 días y nadie sabe nada de él. Su esposa publicó un desesperado mensaje en las redes sociales en el que comunica que ya hizo la denuncia correspondiente.

“El es mi marido. Se llama Adrián Iglesias y está desaparecido. Ya está hecha la denuncia la cual llegó a fiscalía. La policía está investigando pero les pido colaboración en compartir. Estamos buscándote Adri, toda tu familia sin dormir, desesperados. Ayudenme compartiendo y si alguien sabe algo por favor escriban”, escribió Carina Ledesma, su mujer, en un posteo de Facebook.

Ex jugador de Almagro, Defensa y Justicia y All Boys, entre otros, Iglesias tiene 32 años y no juega profesionalmente desde 2018 por una lesión en la rodilla que lo alejó del fútbol.

El club de Florencio Varela fue precisamente uno de los primeros en hacerse eco de la noticia. "Hace dos días está desaparecido el ex jugador de Defensa y Justicia Adrián Iglesias. Compartamos así llega a más gente", escribieron desde la cuenta oficial del club.