Brown venció a Juventud y llega a la última fecha con la clasificación en sus manos

(PASTA DE CAMPEÓN - ADSUR) En el Raúl Conti, Guillermo Brown consiguió una valiosa victoria por 2-0 ante Juventud Unida Universitaria de San Luis en la penúltima fecha de la Reválida del Federal A, resultado que le permite continuar en lo más alto de la Zona A.

El equipo dirigido por el comodorense Emanuel Trípodi recuperó para este encuentro a Martín Rivero y a Alan Silva, ambos en la formación titular. Desde el arranque, la Banda salió a imponer condiciones y se adueñó del control de la pelota.

La apertura del marcador llegó a los 26 minutos del primer tiempo. Tras un pase profundo de Silva, Leonardo González definió por encima del arquero, pero un defensor despejó en la línea. En el rebote apareció Matías Persia, quien asistió a Marcos Giménez para que firmara el 1-0.

Con la permanencia asegurada, Brown busca dar el gran golpe y subirse a la punta del Federal A

El visitante reaccionó con un par de aproximaciones: primero un cabezazo de Lautaro Lucero, luego un remate de Jesús Sosa que se fue cerca del palo. Sin embargo, antes del descanso Brown estiró la ventaja. Una jugada individual de Silva derivó en un penal que Persia cambió por gol a los 47 minutos, estableciendo el 2-0 con el que se fueron al entretiempo.

En el complemento, Juventud intentó adelantar sus líneas y buscó mayor protagonismo, aunque el trámite se volvió más friccionado. Trípodi realizó variantes para sostener la intensidad, mientras que Giménez estuvo cerca de anotar el tercero, pero se encontró con la respuesta de César Taborda.

A los 39 minutos, la visita se quedó con uno menos por la expulsión de Fabricio Ojeda tras una dura infracción sobre Matías Zubowicz. En el cierre, los puntanos tuvieron una chance clara de descontar, pero Danilo Actis salvó sobre la línea el disparo de Alan Lima.

Finalmente, el pitazo de Franco Morón selló la sexta presentación sin derrotas de Brown, que suma confianza de cara al desenlace. En la última jornada, la Banda visitará a Gutiérrez de Mendoza, ya descendido, con el objetivo de asegurar la clasificación como único puntero.