COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR - En virtud de la emergencia sanitaria por el Covid-19 y la cuarentena obligatoria decretada a nivel nacional, surgió la iniciativa de clases en vivo de zumba y localizada, a través de la página de Facebook "Ente Autárquico Comodoro Deportes", de lunes a viernes de 14 a 15 horas. “Si sirve para que por un ratito puedan moverse y renovar energía, la misión está cumplida”, comentó la referente Silvia Lavalle.

“Estamos generando este espacio a través de la página del Ente, en vivo, para que toda la familia pueda hacer actividad física en su casa, ya que todavía no podemos salir. Surgió mediante una charla con el presidente del Ente, Hernán Martínez, que tuvo la amabilidad de comunicarse para ver cómo estamos, si necesitamos algo. Las clases masivas en el Huergo no se pueden hacer, y le comenté que me mantenía en contacto con una gran franja de alumnas y les mandaba rutinas para entretenerme y mantener a las chicas activas. Allí me propuso mediante la página del Ente en vivo hacer una clase de media hora de localizada, junto a mi colega y referente dentro del área del mantenimiento a la salud, Sandra Varela”, comentó Silvia Lavalle, referente del área dependiente de la Dirección General de Deportes Municipal.

“Nos dedicamos a la atención de la gran franja de gente que no desea hacer deporte pero sí actividad física, e incluirla en su vida cotidiana, entonces mediante este vivo podemos acercarnos de forma más directa”, agregó.

“Corrí todos los muebles, hice elementos con peso, botellas, mochilas, etc. Automáticamente le empezamos a buscar la vuelta para no quedarnos quietas, porque en parte es nuestro trabajo, pero también es nuestra forma de vida, y si nos quedamos quietas la pasamos mal anímicamente. Por eso entendemos directamente y en carne propia que la actividad física mejora el estado de ánimo”, explicó Lavalle, quien lleva adelante esta iniciativa junto a la instructora Sandra Varela, dividiéndose una hora de actividad.

Las clases en vivo se pueden ver a través del Facebook Oficial “Ente Autárquico Comodoro Deportes”, de 14 a 15 horas. “La primera media hora es con Sandra Varela, en la parte de zumba y ritmos, y a las 14:30 hago la parte de localizada, siempre con una base aeróbica. Intentamos abarcar en tren inferior, zona media y un poco de tren superior. Esta semana incorporamos algunos elementos que hay en la casa, algunas botellitas con peso, sillas, etc. Cuando uno está en un momento así, surgen las ideas. Estar en casa, buscarle la vuelta para que cada clase sea distinta y entretenida, genera mucho trabajo de creatividad”, describió.

“La repercusión es buena. Hemos tenido mensaje de San Juan, hoy me llegó un mensaje de España. Gente de Chile, desde Ushuaia, Calafate, Caleta Olivia. Yo soy más rústica, pero es impresionante lo que hacen las comunicaciones por redes. Ver cómo la gente va escribiendo, dice de dónde es, es increíble. Sorprendente. Si este espacio sirve para que por un ratito puedan moverse y renovar la energía, la misión está cumplida”, sostuvo Lavalle.

“A todos decirles muchísimas gracias por vernos, acompañarnos y conectarse esa horita. No dejen de hacerlo. Manténganse en movimiento, en calma, tenemos que quedarnos en casa. Es un trabajo enorme e histórico, lo que estamos haciendo. Yo tengo mucha fe que todo va a salir bien para todos. Sigamos trabajando desde casa si podemos, y espero que lo disfruten porque yo lo disfruto mucho y para mí es una gran compañía”, cerró.