(Por Pasta de Campeón/ADNSUR) Este martes, el futbolista Brian Fernández reapareció públicamente y brindó detalles sobre su delicado momento personal.

El ex Deportivo Madryn había generado preocupación en marzo cuando se ausentó de los entrenamientos de Colón de Santa Fe y su vehículo apareció vandalizado en la vía pública.

“Mucha gente no lo va a entender, no va a comprender mi dolor, mi molestia, el fastidio que llevo dentro mío conmigo mismo. La gente es hincha y quiere que vos les rindas como ellos quieren. No entienden que detrás del futbolista hay una persona”, comentó Fernández en diálogo con en el programa Son Aviones, donde trabaja Brian Sarmiento.

TERMINA DE LEER ESTA NOTA HACIENDO CLICK ACA.