Con origen en Rada Tilly y con una amplia experiencia en la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, Ariel Bordeira quiere ser el próximo presidente de la entidad. Presentado a priori como el candidato oficialista de la institución, el dirigente asegura que su intención es “mantener un orden y no prometer nada raro”.

Respecto al trabajo que viene realizando de cara a los comicios del próximo 7 de mayo, donde estará acompañado por Fernando Mateff, como vicepresidente 1 y Carlos Agustaci, como vicepresidente 2, Bordeira asegura: “nosotros estamos yendo club por club, no hemos hecho reuniones generales, hemos ido club por club a dejar nuestra propuesta, que es simple: ofrecemos mucha competencia y orden, que es lo que se viene gestando hasta ahora, porque en la liga no está todo mal”.

Bordeira asegura que el próximo presidente de la institución encontrará “una liga ordenada, que no debe nada y con los campeonatos terminados”.

“Eso es lo que ofrecemos desde este lado, por supuesto que después uno puede agregar otra cosa, ponerle el toque de uno, porque Carrizo se va y va a entrar Neira o Bordeira, es así, pero el que entre va a encontrar una liga ordenada”.

UNA EXTENSA TRAYECTORIA

El dirigente hace tiempo viene trabajando en su candidatura. Mientras que Neira oficializó su intención de ser presidente esta última semana. En principio esas dos serían las listas que competirán en los comicios.

Para Bordería es sano que se presente más de una lista en los comicios, “porque los clubes tienen que tener la posibilidad de elegir”.

Sobre su propuesta, asegura: “vengo trabajando en la Liga hace 11 años y lo que nosotros le decimos a los clubes, con los que fuimos hablar, es que queremos mantener un orden en la liga, no prometer nada raro. Por supuesto que necesitamos un predio, que un club nuestro nos represente a nivel nacional, que en vez de hacer 22 partidos hacer 44, pero para todo eso necesitamos un trabajo de los dirigentes de los clubes a la Liga de Fútbol, porque la entidad es un club más, donde hay que ponerle garra, horas y gente. Y tres personas no generan todo lo que genera el fútbol, porque vos tenés 51 partidos por fin de semana, tenés árbitros que colocar, policías que hablar, y son cinco categorías más el Femenino, el Integración… es un trabajo de lunes a lunes, no es jugar a la pelota los fines de semana. Hay que estar dispuesto a hacerlo”.

Uno de los temas que se discutió ampliamente en estos últimos días fue la incorporación de Comodoro Fútbol Club a la Liga de Fútbol. Al respecto, Bordeira, señaló que es posible afiliar a clubes que cumplen con todos los requisitos que impone el estatuto. Sin embargo, advirtió que no es algo sencillo.

“Si tienen los papeles en regla por qué le vas a decir que no. También es cierto que no podemos tener 74 clubes en la liga, pero tendremos que ver el mecanismo para seguir siendo 24, y aquel que quiera entrar bienvenido sea. La verdad es que no pasa por otro lado, pero el estatuto lo que dice es que los que deciden son los presidentes de los clubes, y después pasa como con Río Mayo que no entró, por la distancia, el invierno, entre otros temas”, sentenció, el hombre que quiere ser el próximo presidente de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, luego de 11 años de participan activa.