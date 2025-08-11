Rada Tilly logró una gran victoria el sábado en kilómetro 5 frente a Ferrocarril del Estado, y sigue firme en su camino al titulo. Su delantero Sebastián Bonfili habló con Pasta de Campeón, y analizó el triunfo en La Nueva Salitrera.

“Creo que demostramos porque seguimos punteros, y seguimos invictos. Demostramos caracter, fútbol y fuimos superiores. Nosotros siempre en los segundos tiempos demostramos nuestra mejor versión, y nos llevamos los tres puntos merecidos. Fuimos muy superiores”, afirmó el ex delantero de CAI y Huracán entre otros.

El capitán “aurinegro” es uno de los históricos que tiene el plantel y aporta sabiduría y experiencia a la hora de manejar los partidos. “Sabíamos que en el segundo tiempo ibamos a tener opciones y había que saber aprovecharlos. El primer cuarto de hora fue un partido friccionado, de ascenso, estaba parejo pero cuando hicimos el 2-1 manejamos la pelota”, explicó Bonfili.

Al conjunto de Diego Gelinger le quedan: Comodoro FC como local, Stella Maris como visitante, Talleres como local, San Martín de visitante y cerrará en la villa balnearia frente a Portugués.

“Depende de nosotros, ya quedamos libres y los equipos que vienen peleando con nosotros resta que tengan su fecha libre. Creo que tenemos grandes chances de lograr el objetivo si seguimos por este camino”, cerró el delantero radatilense que ve cada vez más cerca el título.