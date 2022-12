Bombazo mundial: Messi se reunió con Heinze y podría cumplir su último gran sueño

(Por Pasta de Campeón / ADNSUR) Bombazo mundial. Tras la consagración de Argentina como campeona mundial de fútbol, crecieron fuertes rumores que tienen como protagonista a Lionel Messi.

El capitán de la Scaloneta aterrizó el pasado martes en Funes y aprovechó para encontrarse con el DT de Newell’s Old Boys, Gabriel Heinze. Esto provocó una gran ilusión en los hinchas rojinegros.

El capitán de la Selección se reunió con el actual entrenador en Kentucky, el barrio privado en el que ambos tienen residencia y también estuvo Maxi Rodríguez, otro ídolo de la institución rosarina.

Messi, Heinze y Rodríguez coincidieron en la Selección Argentina, son amigos e hinchas de Newell's. Sin embargo, las expectativas de un desembarco al equipo surgió por el Sergio “Kun” Agüero, quién aseguró que Messi tiene un deseo por cumplir en su carrera y “No es volver a Barcelona”.

A partir de allí, las especulaciones sobre un posible regreso del rosarino al club del Parque aumentaron y fue Maxi Rodríguez quien puso paños fríos a la situación: “El Kun es el Kun. No se puede quedar callado. Es difícil hablar esto porque después se hace una pelota gigante. No nos adelantemos a los hechos”, dijo la “Fiera”.

No obstante, la posibilidad de que Messi regrese a un equipo argentino no es más que un rumor aún y Hernán Crespo, ex jugador de la Selección, sostuvo que: “Es un deseo también, pero va a tener que hablar con Chiqui Tapia porque va a tener que reestructurar todos los estadios”.

El encuentro entre los futbolistas llenó de entusiasmo a los hinchas de Newell’s que sueñan con que el crack rosarino vuelva a jugar en cancha leprosa antes de retirarse del fútbol profesional.