Bombazo en River: Gallardo borrará a un referente del plantel y no lo tendrá en cuenta para 2026
El Millonario no gana hace cuatro partidos, registró su peor racha negativa en 15 años y el Muñeco comienza a planificar la próxima temporada con una baja contundente.
(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) La reciente eliminación de River Plate ante Palmeiras en la Copa Libertadores y la derrota de este domingo frente a Deportivo Riestra por la Liga Profesional dejaron fuertes consecuencias dentro del plantel millonario, donde se empieza a definir el futuro de varios jugadores.
Gabriel Anello, durante su programa “Lo que queda del día” en Radio Mitre, anunció que uno de los referentes del equipo dirigido por Marcelo Gallardo no seguirá en el club cuando termine la temporada.
Precisamente y durante el segundo ciclo del Muñeco, el Millonario atraviesa una de las peores rachas de sus últimos quince años: no perdía cuatro partidos seguidos desde 2009, cuando Leo Astrada era el técnico. En este marco, River comenzó a planificar su próxima temporada y tendrá una baja sensible dentro de su plantel.