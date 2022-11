Jorge Bermúdez dejará de ser parte del Consejo de Fútbol y se fue a Colombia. Quedará su hijo, en su actual puesto de encargado de compras en el predio, pero el Patrón ya habló con Juan Román Riquelme, le manifestó su necesidad de volverse a su país y tiene el ok del (vice)presidente de Boca.

El colombiano volvió al Xeneize luego de que Jorge Amor Ameal gane las elecciones en el club con un amplio porcentaje y con Riquelme dentro de la fórmula como uno de los vicepresidentes.

Por motivos personales, el ex defensor ingresó en licencia a mediados de noviembre unos días previos al choque ante Racing, incluso no viajó a San Juan junto al plantel.

Otra versión indica que el Patrón estaba un poco cansado de lo que vivió en estos tres años del siempre turbulento Mundo Boca. De la exposición ante los conflictos, de ser muchas veces la voz cantante y de subirse al ring para peleas que no eran suyas.

Bermúdez no es hombre de Román y nunca fue considerado como tal. El ex defensor trabaja desde hace años con Jorge Amor Ameal, desde que eran oposición, y fue la pata que puso el presidente en las cercanías de Riquelme. Pero estar en las cercanías no es lo mismo que estar cerca del 10. "A este hombre no lo traje yo", según señalaron desde TyC Sports.