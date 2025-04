Bombazo en Boca: Riquelme echó a Gago tras la dura derrota ante River en el Superclásico

El ciclo de Fernando Gago como entrenador de Boca llegó a su fin. Este martes, tras días de tensión, versiones cruzadas y un Superclásico que lo dejó al borde del abismo, el club oficializó su salida. Lo que era un rumor instalado en la calle Brandsen se transformó en noticia confirmada. Gago ya no es el DT xeneize.

La derrota ante River en el Monumental fue la gota que rebalsó el vaso. Más allá de las lesiones, de los planes tácticos condicionados y de un plantel corto en opciones ofensivas, el equipo no respondió en el momento más caliente del semestre. Y el DT, lejos de modificar a tiempo su esquema, decidió morir con la suya. El resultado: un Boca sin peso arriba, expuesto atrás y con un mensaje de liderazgo cada vez más cuestionado por dentro y fuera del vestuario.

La decisión fue tomada por Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol. Aunque Gago nunca pensó en renunciar, su relación con el club venía desgastada. No clasificó directamente a la fase de grupos de la Libertadores, quedó eliminado en el repechaje y tampoco accedió a la Sudamericana. Sumó puntos, pero no logró identidad ni regularidad. Perdió el Superclásico que más necesitaba ganar y no logró encaminar a un equipo que parecía naufragar.

A pesar de su apuesta personal —llegó al club pagando su cláusula de salida desde Chivas— y de su insistencia por mantener la conducción incluso en la tormenta, Gago fue eyectado por los resultados. En la intimidad, ya se hablaba de una pérdida de confianza de los referentes y de decisiones técnicas poco consensuadas. El mensaje no llegaba más.

El último partido ante River selló su suerte, pero la caída ya había comenzado antes. Ni la clasificación a octavos del Torneo Apertura ni las seis victorias previas alcanzaron para tapar un ciclo irregular, en el que las formas también fueron parte del problema.

Ahora, Boca busca técnico. Y lo hace en un contexto incómodo: con el Torneo Apertura en juego, la presión del Mundial de Clubes en el horizonte y una hinchada que exige respuestas inmediatas. Se terminó la era Gago. Empieza otra etapa de incertidumbre en La Ribera.