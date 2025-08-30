(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca Juniors, dio a conocer la lista de concentrados para enfrentar a Aldosivi en la fecha 7 del Torneo Clausura 2025, en un duelo que se disputará en Mar del Plata. 

Tal como se esperaba, el entrenador sorprendió con una nómina verdaderamente amplia, que incluye a 32 jugadores. 

Esta decisión responde a la intención de mantener al plantel en plena competencia tanto dentro de la Zona A del certamen local como en la pelea por acceder a la Copa Libertadores 2026. En este marco, Russo sorprendió a todos y tomó una drástica decisión con Sergio “Chiquito” Romero y el chubutense Cristian Lema, quienes habían sido apartados del primer equipo. TERMINA DE LEER LA NOTA HACIENDO CLICK ACÁ

