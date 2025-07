Boca Juniors atraviesa una de las peores crisis deportivas de su historia. La última derrota ante Huracán, que rompió un invicto de más de 30 años en Parque Patricios, fue la gota que colmó el vaso para un club sumido en el desconcierto y la impotencia. El silencio y la angustia se apoderan de La Bombonera, que se prepara para vivir un partido con el termómetro al rojo vivo el próximo 9 de agosto frente a Racing.

La crisis en Boca no es producto exclusivo del azar ni de una mala racha pasajera. Se trata de un entramado complejo que involucra a todos los estamentos: jugadores, cuerpo técnico, Consejo de Fútbol y, sobre todo, la figura central de este drama institucional y deportivo, Juan Román Riquelme.

RIQUELME Y EL PESO DE LA RESPONSABILIDAD DE LA CRISIS EN BOCA

Desde que Riquelme desembarcó en la dirigencia, su figura fue un faro para muchos hinchas. La leyenda como jugador y la confianza que inspiró hicieron que asumiera el control absoluto del fútbol profesional y amateur de Boca, delegando dentro del Consejo de Fútbol, pero manteniendo siempre el mando supremo. Este poder concentrado se ha convertido ahora en un arma de doble filo.

A lo largo de su gestión, Riquelme defendió a sus allegados y al cuerpo técnico, incluso en los momentos más críticos, ignorando señales de alarma que el rendimiento del equipo evidenciaba. Pero la crisis actual dejó en evidencia las fisuras de un modelo centralista donde no se escucha, no se delega y no se asumen los errores.

“El error es no escuchar”, reflejó la voz de los pasillos de La Bombonera. No es solo una cuestión de resultados; es que el presidente parece atrapado en un círculo viciado: su negativa a aceptar críticas lo aisló de una realidad que él mismo ayudó a gestar.

ASEGURAN QUE RIQUELME HARÁ CAMBIOS EN EL CONSEJO DE FÚTBOL

El Consejo de Fútbol, formado por los exjugadores Mauricio Serna, Raúl Cascini, Marcelo Delgado y Jorge Bermúdez, fue en la teoría un contenedor para profesionales que vivieron al club desde adentro y podrían traducir esa experiencia en decisiones acertadas.

Sin embargo, tras más de un año de gestión, las diferencias internas y la falta de resultados los han sumido en un profundo cuestionamiento. Especialmente Mauricio Serna, figura mediática y vocera de las oficinas, no logró transmitir más que incertidumbre y mensajes tibios tras cada derrota.

Se rumorea que Riquelme prepara una reestructuración fuerte: algunos miembros podrían dejar sus cargos, e incluso se baraja la creación de una figura de manager que tome las decisiones operativas para liberar al presidente de la presión diaria. “Boca ya no tendrá un Consejo del futbol. Riquelme decidió disolverlo. Solo quedará el Chelo Delgado” , señaló @Nicoambrogi.

¿RUSSO NO ERA LA RESPUESTA?

No hay que ignorar tampoco la responsabilidad del cuerpo técnico. Miguel Ángel Russo, recontratado por Riquelme en un intento de calma, se enfrenta a sus propias limitaciones. Sus constantes cambios y dudas tácticas reflejan el estado caótico del equipo. La falta de una idea clara y la indecisión profundizaron un mal que parecía crónico.

El entrenador no logró imponer autoridad ni motivar a un plantel que parece desconectado, sin liderazgo futbolístico más allá de algunas excepciones como Leandro Paredes.