(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) El 2025 pasará a la historia como uno de los años más negros para River Plate en décadas recientes. La imponente institución de Núñez vive una temporada marcada por fracasos constantes a nivel nacional e internacional, una caída en el rendimiento colectivo y cuestionamientos severos hacia el cuerpo técnico y jugadores destacados.

Desde el inicio del año, River acumuló una serie de derrotas dolorosas y eliminaciones inesperadas. Primero fue la final perdida de la Supercopa Internacional ante Talleres, un golpe duro para las expectativas. A eso se sumó caer de local ante Platense en la fase inicial de la Copa de la Liga, resultado que sorprendió por la diferencia de nivel entre ambos conjuntos. En el Mundial de Clubes, donde ingresó como único cabeza de serie sudamericano, el rendimiento fue pobre y no pudo pasar a octavos, un hecho inédito para un equipo de su jerarquía.

Nuevo fracaso de River: perdió por penales y quedó eliminado de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia

La Copa Libertadores tampoco fue un escenario positivo. Con una eliminación contundente frente a Palmeiras, el equipo manifestó una preocupante falta de agresividad y eficacia. Peor aún, en el torneo local (Clausura 2025), River sumó cuatro derrotas consecutivas, siendo superado incluso por equipos considerados inferiores en la tabla. La guinda amarga fue la eliminación en semifinales de la Copa Argentina a manos de Independiente Rivadavia de Mendoza, luego de perder 4-3 en la definición por penales tras un empate sin goles.