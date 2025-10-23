(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Boca Juniors apunta a regresar a la Copa Libertadores y, para ser protagonista de la edición 2026 —siempre y cuando clasifique—, Juan Román Riquelme, presidente de la institución, tendría pensado un nuevo entrenador.

En las últimas horas se conoció que un entrenador extranjero es el gran candidato a dirigir al Xeneize. La revelación la hizo Juan Pedro Damiani, ex presidente de Peñarol de Uruguay, quien aseguró que desde la entidad argentina se contactaron con él para indagar sobre la disponibilidad del técnico charrúa, cuya figura genera consenso en el fútbol sudamericano.

"Claro que lo sabía. Me preguntaron de Boca y el que me lo planteó es un amigo", explicó Damiani. "Le dije: 'No me lo lleves, porque para nosotros es muy importante'. Pero es ideal para Boca, para limpiar todo", comentó en referencia a la etapa de renovación que vive el Xeneize.