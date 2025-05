(Por Pasta de Campeón-ADNSUR) Marcos Rojo, capitán y referente de Boca Juniors, podría dejar el club tras finalizar su contrato en diciembre de 2025, ya que hasta el momento no hubo avances en la renovación de su vínculo con la institución de Brandsen 805.

El defensor de 35 años, que llegó a Boca en 2021 y ganó cuatro títulos locales, declaró en una entrevista con ESPN que aún no ha pensado en su futuro ni ha hablado con nadie sobre una posible extensión, aunque mantiene una buena relación con Juan Román Riquelme y el consejo del club.

"No lo pensé todavía, tampoco lo estoy charlando con nadie, pero hay confianza con la gente del club, con Román tengo una gran relación. (...) Si quieren que siga y yo me siento cómodo, seguiré, y si no, les daré la mano y les diré 'muchas gracias' por estos años, a ellos por darme la oportunidad de jugar en este club y seguiré mi camino", declaró el defensor central, el pasado miércoles. Sin embargo y en la previa del partido ante Lanús, una fuerte versión sacudió al mundo Boca.