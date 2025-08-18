(Por Pasta de Campeón-ADNSUR) Boca Juniors rompió una racha de 12 partidos sin ganar al imponerse de manera contundente por 3-0 a Independiente Rivadavia en Mendoza, en el Estadio Malvinas Argentinas, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2025. Este triunfo fue muy esperado para el conjunto xeneize, que finalmente volvió a sonreír tras un prolongado período sin victorias.

El partido comenzó con un ida y vuelta intenso, donde Independiente Rivadavia intentó sorprender con la velocidad de Sebastián Villa, aunque sin lograr traducirlo en goles. Boca Juniors fue de menor a mayor y se fue adueñando del control del balón. La primera emoción llegó a los 29 minutos del primer tiempo con un gol en contra del arquero Ezequiel Centurión tras un centro de Leandro Paredes, que fue decisivo para que Boca se fuera al descanso en ventaja.

Durante el segundo tiempo, Boca Juniors no bajó la intensidad y fue ampliando la diferencia. A los 87 minutos, Exequiel Zeballos liquidó el partido con una gran definición que dejó sin chances al equipo mendocino.

Dos minutos después y en una contra letal, Alan Velasco anotó su primer gol con la camiseta de Boca tras 24 partidos, cerrando la goleada 3-0.

El partido también tuvo momentos de tensión, como la suspensión momentánea del juego por humo generado por pirotecnia y una notable salvada en la línea del defensor Marco Pellegrino, que evitó un empate mendocino. Además, hubo cambios tácticos de ambos equipos buscando sacar provecho en el tramo final.

El gol del primer tiempo y los dos del cierre reflejaron la superioridad de Boca Juniors, que supo controlar el juego y aprovechar sus chances para cortar una racha negativa de casi cuatro meses sin victorias. Fue un triunfo clave para el equipo dirigido por Miguel Ángel Russo, que ahora apunta a consolidar esta mejoría.

SÍNTESIS:

Independiente Rivadavia 0: Ezequiel Centurión; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Pedro Souto; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari; Thomas Ortega, Maximiliano Amarfil; Fabrizio Sartori y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

Boca 3: Agustín Marchesin; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Estadio: Malvinas Argentinas