PORTO ALEGRE (ADNSUR) - Tras un fuerte golpe emocional por la muerte de Diego Maradona, se reactivan los octavos de final de la Copa Libertadores para Boca que se enfrenta este miércoles, a las 21.30, hora de la Argentina, con Inter, en Porto Alegre. El encuentro se disputa en el estadio Beira Río de Porto Alegre, el arbitraje está a cargo del chileno Roberto Tobar y es televisado por ESPN 2.

El equipo xeneize tomó un poco de aire tras la victoria sobre Newell's el último fin de semena por la Copa Diego Amando Maradona y buscará recuperarse en el encuentro más importante del año. El entrenador no confirmó el equipo, pero mantendría un dibujo tradicional (la semana anterior había sorprendido con un ensayó con cinco hombres en la última línea) y esperaría hasta último momento para confirmar la presencia de Eduardo Salvio. El volante xeneize se entrenó con normalidad y estaría desde el arranque con con Inter.

Desde que Abel Braga asumió en reemplazo de Eduardo Coudet (se fue a dirigir a Celta de Vigo), hace tres semanas, Inter cayó a la cuarta posición de la liga brasileña, quedó eliminado de la copa local y apenas ganó uno de los cinco partidos bajo su mandato. Para rematar los males, el DT se contagió de covid-19 y su presencia todavía está en duda. "Los resultados son los que han fallado. No son buenos, pero hemos trabajado para mejorar", dijo el asistente Leomir de Souza, quien dirigiría si Braga no se recupera. El trabajo al que apela De Souza puede verse reflejado en las variantes tácticas y de nómina realizadas por el nuevo cuerpo técnico. En los cinco juegos dirigidos por la nueva conducción, Inter no repitió la formación titular.

POSIBLES FORMACIONES

Inter: Marcelo Lomba; Heitor, Zé Gabriel, Rodrigo Moledo y Uendel; Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Patrick y Andrés D'Alessandro; Thiago Galhardo y Yuri Alberto. DT: Abel Braga.

Boca: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Frank Fabra; Nicolás Capaldo y Jorman Campuzano; Salvio, Edwin Cardona y Sebastián Villa; y Carlos Tevez. DT: Miguel Russo.

Horario: 21.30

Estadio: Beira Río

TV: ESPN 2

Árbitro: Roberto Tobar (Chile)