Boca llega a Chubut para medirse contra Waiwen Vóley: cuándo jugarán y en qué ciudades

(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Waiwen Vóley ya tiene rival de peso para ponerse a punto rumbo a la Liga Argentina: Boca Juniors. El equipo comodorense chocará con el “xeneize” en una serie de amistosos que encenderán la previa y harán vibrar a toda la provincia.

El 4 y 5 de octubre, el Socios Fundadores será la primera parada. La casa del básquet se transformará en un templo del vóley con dos duelos importantes que servirán como termómetro para el equipo de Lisandro Luppo.

Pero la fiesta no se queda en Comodoro: el 8 y 9 de octubre el show viaja a la cordillera, con el Gimnasio Municipal de Esquel como escenario. Una oportunidad histórica para los fanáticos del vóley de la zona, que podrán ver en acción a Waiwen frente a un grande de la LVA.

No era Paredes: se filtró un video íntimo de Evangelina Anderson con un conocido futbolista

En tanto, habrá dos encuentros más con sede a definir, antes de que el equipo de Comodoro regrese a los dobles turnos con miras al Tour 1 en Tucumán.

La serie de amistosos no es solo rodaje: es prueba de fuego. El plantel patagónico buscará aceitar el sistema, darle minutos a los refuerzos y mostrarse ante su gente en un arranque que promete.