Este domingo por la noche, Boca Juniors arrasó a Newell’s Old Boys con una goleada 5 a 0 en La Bombonera por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025.

El conjunto dirigido por Claudio Úbeda mostró un juego contundente y ofensivo que le permitió escalar del noveno al primer puesto de la Zona A, compartiendo la punta con Unión de Santa Fe, Estudiantes de La Plata y Barracas Central, todos con 17 puntos.

Desde el inicio del partido, Boca impuso condiciones con una estrategia ofensiva eficaz que sorprendió a Newell’s. Apenas a los 7 minutos, un centro preciso del lateral derecho Juan Barinaga encontró al centrodelantero Milton Giménez, que no perdonó para abrir el marcador.

Dolor en Comodoro: un jugador murió durante un partido de veteranos y la fecha se suspendió

La supremacía local continuó y a los 24 minutos Giménez aprovechó un rebote dentro del área para rematar con potencia y duplicar la ventaja.

A los 32 minutos, fue el turno del defensor central Ayrton Costa de sumarse al marcador con un cabezazo firme tras una falla defensiva rival. Newell’s intentó responder y generó dos ocasiones claras cerca del cierre de la etapa inicial, pero no pudo concretarlas, dejando la defensa de Boca firme y sin goles en contra.

El dominio ofensivo de Boca se mantuvo en el segundo tiempo. A los 4 minutos, Brian Aguirre extendió la ventaja tras capitalizar una salida errónea del arquero Juan Ángel Espínola González. El extremo izquierdo definió con un cabezazo dentro del área chica que sorprendió al arquero visitante.

El fútbol de Comodoro, de luto: suspendieron la fecha por la muerte de tres jugadores veteranos

Poco después, a los 14 minutos del complemento, Lautaro Blanco cerró la goleada con un disparo potente desde la banda izquierda que descolocó completamente al arquero y selló el 5 a 0 definitivo. La diferencia en el marcador reflejó el amplio dominio de Boca en todas las líneas.

Con este resultado, Boca Juniors se posiciona como uno de los líderes sólidos de la Zona A en el Torneo Clausura. La actuación del equipo dirigido por Claudio Úbeda genera expectativas positivas en la hinchada xeneize de cara a los desafíos que se avecinan en el campeonato.