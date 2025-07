Un día histórico para Boca Juniors: Leandro Paredes, campeón del mundo y bicampeón de América, concretó su tan esperado regreso al club que lo vio nacer. La Bombonera fue testigo de una fiesta inolvidable, con una multitud xeneize desbordada de emoción, medios de comunicación de todas partes y, por supuesto, la familia de Paredes compartiendo la inmensa felicidad de este momento.

El volante, visiblemente conmovido, habló con la prensa y dejó en claro que su sueño, largamente anhelado, finalmente se había hecho realidad.

“GRACIAS POR VOLVER”

El presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, recibió a Leandro Paredes con los brazos abiertos, marcando el tono emotivo de la jornada.

"Es maravilloso ver a tanta gente, es un día muy importante para nuestro club. Las sensaciones son todas muy lindas. Espero que los bosteros estén disfrutando mucho. Solo deseo que Leandro disfrute mucho de estar en casa, está en su casa, que cada día lo disfrutes al máximo", expresó Román, reflejando el sentir de toda la institución y la hinchada.

Este gesto, cargado de simbolismo, selló el regreso de Paredes al lugar que siempre consideró su hogar. “Mi deseo es que Leandro disfrute, sabe que está en casa. Te quiero muchísimo. Gracias por volver”, culminó Román.

LAS PRIMERAS PALABRAS DE LEANDRO PAREDES COMO JUGADOR DE BOCA

Tras el afectuoso abrazo con Riquelme, Leandro Paredes, a sus 31 años, no ocultó su emoción. "Las sensaciones son increíbles. Como dije el primer día que tocó irme, mis ganas y deseo era volver estando bien. Me tocó volver en una edad donde me siento muy bien físicamente, maduré mucho en lo futbolístico y en lo personal", confesó el mediocampista. Su declaración resonó con fuerza, demostrando que su vuelta no es solo un capricho, sino un paso calculado y deseado en un momento de plena madurez personal y profesional.

El campeón del mundo calificó la jornada como uno de los puntos más altos de su vida: "Este es uno de los días más importantes de mi vida. Me tocó irme muy chico, jugar en los clubes más importantes de Europa, pero volver a casa es mi sueño desde el primer día que me tocó irme". Paredes también hizo hincapié en sus objetivos deportivos con la camiseta azul y oro: "Mi sueño era volver, conseguir cosas importantes. Es muy fácil decir la Libertadores, pero hay que ir paso a paso, consiguiendo la mayor cantidad de títulos posibles". En cuanto a su condición física, con total honestidad, admitió: "Vengo de estar de vacaciones, así que voy a tener que ponerme bien. Hablé con el DT y los profes, se verá día a día".

Paredes compartió sus primeras impresiones al pisar nuevamente suelo boquense, destacando el progreso institucional. "Encontré el club muy cambiado, ha mejorado muchísimo. Boca Predio está espectacular. Las instalaciones acá cambiaron muchísimo", señaló, evidenciando una transformación significativa respecto a su etapa anterior. "Vi a mis compañeros, pero no tuve la posibilidad de hablar con muchos. Ojalá desde mañana pueda conocer a todos y empezar a entrenar", añadió, mostrando su entusiasmo por integrarse al grupo.

El mediocampista se permitió una broma afectuosa al referirse a su vínculo con Juan Román Riquelme y al icónico estadio de Boca. "Román me va a prestar la Bombonera, el patio de su casa, estos tres años y medio para jugar un poco… Para mí era un sueño jugar en este estadio y disfrutar. Va a ser increíble y lo disfrutaré al máximo", expresó, revelando la complicidad con el presidente y su profunda conexión con el templo xeneize.

LOS NUEVOS SUEÑOS DE PAREDES EN BOCA

Paredes también tuvo palabras para analizar el rendimiento reciente del equipo ante rivales de talla internacional. "Boca jugó dos partidos increíbles contra Benfica y Bayern, con una intensidad muy alta. No es fácil jugar ante esa clase de equipos. Esa es la imagen que tenemos que dar", valoró, resaltando el potencial del equipo y la vara alta que se ha puesto para las futuras competencias.

En referencia a su paso por Europa y al presente del seleccionado nacional, Paredes compartió una profunda reflexión junto a Ángel Di María: "Como dijo Ángel, será difícil que en otros estadios nos ovacionen porque vestimos otra camiseta, pero somos conscientes de eso. Más allá de lo que pase, disfrutaré de Boca, del fútbol argentino y de estar otra vez en casa". Una declaración que subraya su compromiso con la camiseta xeneize y su alegría de regresar al ámbito local.

Finalmente, el mediocampista expresó su asombro ante la masiva convocatoria de la hinchada. "Me daba un poco de miedo saber si iba a venir gente… recién ahora caigo", confesó, visiblemente emocionado. Y añadió: "Pasaron muchas cosas… Lo importante es que ya estoy acá, ya puedo decir que soy jugador del club. A partir de mañana me entrenaré con el equipo".

Con la llegada de Leandro Paredes, Boca Juniors no solo recupera a un talentoso mediocampista con experiencia europea y títulos mundiales, sino que también refuerza su identidad y su conexión con sus raíces. El "hijo pródigo" ha regresado, y la afición de La Ribera, con el corazón en la mano, le ha dado la bienvenida que se merece. La ilusión está más viva que nunca en La Bombonera.