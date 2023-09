Fútbol El comodorense Ian Subiabre disputó un amistoso ante Boca con la Selección argentina Sub 17 Este miércoles por la mañana, la Selección Sub 17 y la Sub 15 disputaron amistosos ante las juveniles de Boca Juniors en el predio de Ezeiza, con la presencia del delantero juvenil de River Plate entre los dirigidos por Diego Placente.