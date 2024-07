Petroquímica sumó tres puntos importantes para seguir prendido el torneo local, el autor de dos goles, Benjamín Pedroza, tras el encuentro expresó sus sensaciones.

"La verdad que muy contento por el equipo, por mí en lo individual, así que agradecido siempre a los compañeros, que si no fuera por los compañeros, no me podría estar yendo como me está yendo.