Benjamin Flores, la joven promesa del taekwondo comodorense, necesita ayuda para viajar al Mundial de España

(Pasta de Campeón - ADNSUR) - Con tan solo 12 años, Benjamin Flores representa una de las grandes promesas del taekwondo en Comodoro Rivadavia. El joven deportista logró la clasificación al Mundial de Taekwondo que se disputará en Barcelona en 2025, y ahora enfrenta un nuevo desafío: reunir los fondos necesarios para poder representar a Argentina en la máxima cita internacional.

Para ello, su familia y entorno más cercano comenzaron una campaña solidaria con el objetivo de juntar el dinero necesario para cubrir los gastos del viaje, estadía y competencia. “Ayúdenme a cumplir mi sueño, cualquier colaboración es bienvenida. Gracias a todos”, expresó Benjamin, que acompaña su pedido con una sonrisa y una enorme ilusión.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias benjaminflorestkd , con cualquier aporte que ayude a acercarlo a su sueño de competir en el Mundial y dejar en lo más alto a Comodoro, a Chubut y a todo el país.

LA HISTORIA DE BENJAMÍN FLORES

Cada paso que da en el taekwn do ITF es histórico. El joven comodoense Benjamín Flores (11) desde que comenzó a practicar el arte marcial ha ido ganando medallas y rindiendo cinturones hasta llegar a ser cinturón negro 1er Dan.

Los inicios de Benja no fueron sencillos, y hubo una pandemia por COVID19 en el medio que no lo sacó de su camino. El objetivo era claro, crecer, competir y progresar. Comenzó a practicar Jiu Jitsu pero se escapaba para espiar las clases de taekwon do hasta que decidió cambiar.

“Comencé Taekwon-Do con 6 años recien cumplidos y llegue al Taekwon-Do porque yo hacia Jiu-jitsu, y al lado daban clases de taekwon-do en donde estaba mi Sabonim. Yo siempre me escapaba para ver las clases, y un día cuando llegue a mi casa le dije a mi mamá que queria empezar Taekwon-Do, y desde ahí no deje nunca de entrenar”, le contó Benjamín a PDC en el inicio de la charla.

El convencimiento fue claro y decisivo desde el comienzo. Pasaron cinco años y cientos de torneos donde volvió con medallas y distinciones. Con ocho años se consagró campeón nacional en formas y subcampeón en lucha en una competencia disputada en Tristán Suárez, provincia de Buenos Aires.

Benjamín entrena con el sabonim Hugo Reinoso, quien es uno de lo artifices en la carrera del joven deportista que sueña en grande. En octubre del 2021, Comodoro Rivadavia fue sede del 18° Campeonato Regional realizado en el gimnasio municipal 4 donde logró el título de Campeón Regional en forma y lucha, también en el mismo mes viajó a Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, donde participó de la 5ª edición de la Copa Toba organizada por la Escuela de Taekwondo Guevara obteniendo el 1° puesto en lucha y 1° lugar en formas.

El deportista que cursa en la escuela provincial 707 Ciudad de Yapeyú afirma que el taekwon do “significa todo para mi. El taekwon-do es muy importante en mi vida, ya que con el obtuve mi mejor version a nivel deportivo”.

En noviembre del 2022 se consagró en Salta Campeón Sudamericano a los 9 años. En aquella oportunidad logró la medalla de oro en lucha, y medalla de bronce en formas.

Benja, cumplió12 años hace pocas semanas, entrena todos los días y sobre su rutina semanal contó: “actualmente estoy entrenando en musculación de lunes a viernes y después las clases con mi sabonim, en donde entreno toda la semana también de lunes a viernes una hora y media por día”.

A fines del año pasado, Pasta de Campeón realizó la primera premiación a los deportistas destacados en el cine Teatro Español donde hubo un premio especial. La gente votó en las redes de PDC, y Benjamín fue el elegido del público.