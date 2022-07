(Pasta de Campeón / ADNSUR) - A las 7 de la mañana del día siguiente Dario Benedetto recién pudo dormirse tras la eliminación de Boca Juniors ante el Corinthians. Así lo aseguró el propio delantero en el programa Equipo F del Pollo Vingolo.

El delantero rompió el silencio y aseguró que “pasaron muchas cosas en una semana” y sobre lo que sintió en el partido, sostuvo: “Con el primer penal me amargué, pero soy delantero y tengo que pensar en la otra que sigue. Cuando erro el segundo me da una bronca tremenda, pero todavía estábamos vivos. Pero Cuando termina el partido, me sentí muy culpable, por eso las lágrimas. Lo siento como jugador y sé cómo piensa el hincha también”.

Pipa admitió que los últimos días fueron difíciles” por quedar “quedar afuera de una copa, errando dos penales, y Seba que se fue”.

