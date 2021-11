Luego de lo que fue el episodio del micro del sábado post derrota con Gimnasia, con Juan Román Riquelme involucrado bajando a los jugadores para hablar, y la conferencia de prensa del DT -acompañado por Cali Izquierdoz- del lunes; el propio Sebastián Battaglia tuvo una frase irónica al finalizar el encuentro ante Argentinos Juniors.

Al respecto a todo lo hablado en los medios desde hace unos días, el entrenador de Boca Juniors ironizó ante las cámaras: "Me voy, no vaya a ser cosa que se me metan en el vestuario".

Lo cierto es que Boca no brilló pero le alcanzó con el gol del juvenil Vázquez para ganarle 1-0 a Argentinos y meterse en la final de la Copa Argentina. Y al DT, por el momento, con eso le alcanza.