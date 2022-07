Sebastián Battaglia rompió el silencio este mediodía tras su polémica conferencia de prensa y tras la eliminación del Xeneize este martes por la noche. El DT llegó al predio de Boca y se acercó hasta el móvil de ESPN para hablar y desmentir ciertos rumores.

"Se está instalando de que lo que dije fue para el plantel, no intente de agredir al plantel nunca, estoy muy orgulloso de lo que se vio en la cancha. Tuvimos una noche en donde no pudimos hacer un gol, si vuelven a ver pueden analizar que dije que estaba orgulloso de lo que hicieron los chicos. Cualquier entrenador dice eso de los refuerzos, el entrenador de todo equipo suele pedir refuerzos en donde los necesitamos y podemos potenciar a los mismos jugadores. Es lógico, si lo quieren cambiar o desviar la atención para otro lado no es algo que a mí me incumbe. Quiero aclararlo", comenzó relatando el DT.