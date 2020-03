COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El volante comodorense fue entrevistado en el programa de DirecTV Punto de Partida ayer por la noche y dejó varios títulos en la nota. Habló sobre su actualidad deportiva en Nacional, sobre su amado San Lorenzo y también sobre su futuro.

Al ser consultado sobre qué hará cuando se termine el contrato con Nacional, Pablo Barrientos explicó que "mi idea no la tengo muy clara, pero supongo que si no sale algo que realmente me llene, y no tiene nada que ver con lo económico, seguramente me volveré a Comodoro".