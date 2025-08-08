(Por Pasta de Campeón-ADNSUR) El Club Deportivo Ferrocarril del Estado, realizará este viernes por la tarde-noche un banderazo en el club y convoca a socios y simpatizantes.

A las 20:00 horas y en apoyo a su equipo que jugará mañana sábado desde las 15 contra Rada Tilly, se invita a ir a apoyar el último entrenamiento de la semana en el club.

Además, se venderán entradas anticipadas para el partido entre las 19:00 y las 20:00 horas, a un precio de $4.000 (una por persona).

Por otro lado, desde el club se informó que se iniciará una campaña solidaria llamada "Por la sonrisa de un niño" para recolectar golosinas para el Día de las Infancias, que se recibirán en el buffet del club, según información del club.

Se conoció las ternas para la 21° fecha del torneo de Primera B en Comodoro Rivadavia donde las miradas estarán puestas en La Nueva Salitrera donde Ferro recibirá a Rada Tilly. Aunque el juego de Stella Maris - Caleta Córdova también es importante porque el “Puerto” llega prendido en la lucha por el campeonato.

Entró en etapa de definición el ascenso y Rada Tilly llega como líder pero debe visitar a su escolta en una cancha difícil. El Aurinegro viene de golear 8-0 a Nueva Generación mientras que La Maquinita viene de superar a Universitario 3-1 con un arbitraje cuestionado. La terna para este sábado a las 15 estará compuesta por Diego Bayón, junto a Sergio Corbalán y Gastón Cejas.

En el campo de juego costero, Stella Maris recibirá a Caleta Córdova, que llega tercero en la tabla de posiciones y con una victoria frente a Comodoro FC. Cristian Ontivero será el árbitro y estará acompañado por Matías Ortiz y Cristian Alvez.