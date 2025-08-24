Aurinegro encendido: el invicto de Madryn y un duelo clave que puede marcar el camino al ascenso

El Aurinegro atraviesa un presente soñado y este domingo tendrá un nuevo desafío en el Abel Sastre, cuando reciba desde las 15:30 a Gimnasia y Tiro de Salta, por la fecha 28 de la Primera Nacional.

El conjunto dirigido por Leandro Gracián llega como único puntero de la Zona A, con 47 puntos y una campaña que lo mantiene invicto desde el pasado 3 de mayo, cuando cayó frente a Los Andes. Desde entonces acumula 14 partidos sin derrotas, con 9 triunfos y 5 empates, una racha que lo posiciona como serio candidato al primer ascenso.

En su última presentación, Madryn igualó 2-2 frente a Tristán Suárez y el DT repetiría la formación para sostener la regularidad que lo caracteriza, especialmente en casa, donde se hace fuerte con el apoyo de su gente.

Por su parte, Gimnasia y Tiro, conducido por Teté Quiroz, llega en la séptima posición con 40 unidades, luego de vencer a Deportivo Maipú en Salta. Sin embargo, el gran déficit del conjunto norteño está fuera de casa: en 13 partidos como visitante apenas ganó una vez, ante Almagro en la tercera fecha, y desde entonces acumula 6 derrotas y 5 empates.

El historial inmediato refleja la paridad entre ambos: se enfrentaron en tres ocasiones y todas terminaron en empate. El último duelo en el Abel Sastre fue 0-0, mientras que en la primera rueda de este torneo igualaron 1-1 en Salta, con goles de Nicolás Contín para los salteños y Luis Silba para el Aurinegro.

Con el envión de su racha invicta y la ilusión de todo un pueblo detrás, Deportivo Madryn buscará dar otro paso clave en su sueño de pelear por el ascenso a la Liga Profesional.

- Posibles Formaciones -

Deportivo Madryn: Yair Bonnin; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Santiago Postel, Diego Martínez; Bruno Pérez, Federico Recalde, Nazareno Solís, Diego Crego; Luis Silba y Germán Rivero. DT: Leandro Gracián.

Gimnasia y Tiro: Federico Abadia; Ivo Chavés, Manuel Guanini, Gabriel Díaz, Lautaro Montoya; Franco Sivetti, Facundo Heredia, Nicolás Rinaldi; José Mendez, Renzo Reynaga y Lautaro Gordillo. DT: Fernando Quiroz.

Horario: 15:30 hs.

Árbitro: Gastón Monson Brizuela.

Estadio: Abel Sastre.