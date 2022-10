El presidente “Millonario” se refirió a la continuidad del entrenador Marcelo Gallardo a quien se le vence el contrato a fin de año, y dijo que los tiempos de decidir su futuro los maneja el propio director técnico pero que se definirá el mes próximo.

“Este año, por el calendario, todo se anticipa, así que en el próximo mes lo estaremos definiendo. Lo decimos todos los años, tenemos al mejor entrenador y el que está capacitado para revertir este presente futbolístico”, aseguró Brito este mediodía.

“No está bueno hablar en lugar de otro, es el propio Marcelo el que tendrá que buscar el momento para decidir cuál será su futuro, tenemos un vínculo muy cercano y estamos a disposición para dar las condiciones”, señaló el presidente de River a Espn.

Al ser consultado por el año del equipo, Brito dijo que “habíamos empezado el año con mucha ilusión, con el mejor cuerpo técnico de Sudamérica y por qué no del mundo, pero sabíamos que iba a ser un año complejo por el calendario y por los refuerzos”.

“Ahora buscaremos el objetivo de clasificar a la Copa Libertadores y, luego, tendremos mucho tiempo de trabajo, de planificación, de amistosos y de pretemporada que nos da mucho optimismo de cara al año que viene”, agregó.

Por otra parte, Brito habló del tema de los arbitrajes: “El planteo de River sigue siendo pedirle a la AFA que haya más claridad en la metodología de selección de árbitros, cuándo se los para y cuándo se los sanciona”.

“Y también entender a (Federico) Beligoy, quien tiene una incompatibilidad como Secretario General de su gremio (la Asociación Argentina de Árbitros) y su función al mismo tiempo como director general de árbitros. Eso merece mayor claridad por la transparencia del fútbol argentino”, aseveró.

“Lo que sentimos es lo que sienten todos los hinchas de River. Que no salgamos a hablar por los medios no quiere decir que no estemos haciendo nada. Le hemos dedicado mucho tiempo semana a semana”, añadió.

Por otro lado, al hablar de los torneos, Brito consideró que “es muy difícil cuando los propios argentinos no entendemos los modelos de campeonatos. Si no entendemos cómo es, más difícil es venderlo afuera. Necesitamos un campeonato que sea vendible al mundo”.

“Este proyecto de algunos dirigentes del fútbol argentino atenta contra el desarrollo del fútbol argentino a nivel mundial. Un campeonato de 30, que en realidad era de 40, era todo bastante complejo y difícil de entender”, expresó Brito.

“Escuché a (el titular de la AFA, Cladio) Tapia decir que esto no iba a cambiar y que inclusive él pensaba que tenía que ser de 18 equipos. Ojalá que sea así, la postura de River siempre fue pública: nosotros creemos que tenemos que volver al campeonato de 20 equipos”, concluyó el dirigente del club de Núñez.