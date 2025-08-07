La temporada 2025/26 de la Liga de Voleibol Argentina (LVA) marcará una edición histórica por varios motivos y contará con la participación de Waiwen de Comodoro Rivadavia.

A partir de octubre, comenzará la disputa con un total de diez equipos, una cifra menor respecto a temporadas anteriores a raíz de la baja de dos conjuntos —CEF N°5 de La Rioja y Regatas Corrientes— aunque con el regreso estelar de UPCN de San Juan, el máximo campeón del certamen y flamante ascendido de la Liga Nacional.

LOS DIEZ PROTAGONISTAS

Los clubes confirmados que darán vida al torneo son:

UPCN de San Juan (campeón Liga Nacional FeVA)

Ciudad Vóley (tricampeón vigente)

Monteros Vóley de Tucumán

Defensores de Banfield

San Lorenzo de Almagro

Boca Juniors

Tucumán de Gimnasia

Waiwen de Comodoro Rivadavia

Vélez Sarsfield

River Plate

Esta variedad asegura representación desde Buenos Aires, Tucumán, San Juan, Chubut, entre otras regiones, consolidando el carácter federal que busca la ACLAV.

FORMATO TOUR: LA COMPETENCIA SIGUE GIRANDO POR EL PAÍS

Tal como determinó la Asociación de Clubes Liga Argentina de Voleibol (ACLAV), se mantiene el formato Tour, que seguirá, al menos, hasta la temporada 2028/29.

Este sistema propone que la competencia principal no cuente con localías fijas por fecha, sino que un club asume la organización de cada “Tour” (fecha múltiple), permitiendo que la elite del vóley argentino visite diferentes ciudades a lo largo del calendario.

Fase Regular: todos contra todos, en sedes rotativas.

Playoffs: los ocho mejores avanzan a cuartos de final, en partidos de ida y vuelta, salvo la final, que será al mejor de cinco encuentros.

El formato busca fortalecer la experiencia de los aficionados y la visibilidad del vóley en múltiples localidades.

COMPETENCIAS OFICIALES

La acción comenzará en octubre y se extenderá hasta abril de 2026, incluyendo estas tres competencias tradicionales:

Supercopa: apertura de la temporada, reuniendo a los mejores de la edición pasada.

Copa ACLAV: emocionante copa nacional extendida a varios meses.

Liga Argentina de Vóley (LVA): el plato fuerte, donde nueve equipos buscan la consagración.

Con información de DeporTv